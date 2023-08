Christensen è il nuovo portiere della Fiorentina – Nella giornata di oggi la Fiorentina ha abbracciato il suo nuovo portiere. Come riportato da “Gianluca Di Marzio“, infatti, Oliver Christensen sarà il nuovo estremo difensore del club viola e presto si aggregherà al suo nuovo gruppo guidato da Vincenzo Italiano. Il giocatore classe 1999 arriva dall’ Herta Berlino e si trasferisce in Toscana per circa 6 milioni di Euro.

Christensen è il nuovo portiere della Fiorentina – Di seguito il comunicato ufficiale della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Christensen dall’Hertha BSC. Christensen, nato a Kerteminde in Danimarca il 22 Marzo 1999, ha indossato in un’ occasione la maglia della sua Nazionale“.

