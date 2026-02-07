Il matrimonio tra l’Inter e Cristian Chivu è destinato a continuare. Dopo una prima vera stagione in Serie A da protagonista, il tecnico romeno ha conquistato dirigenza, spogliatoio e tifosi, tanto da spingere il club verso un rinnovo con prolungamento di contratto. Un epilogo che appare sempre più naturale alla luce dei risultati e del lavoro quotidiano, iniziato lo scorso anno con la salvezza conquistata a Parma e proseguito ora alla guida della squadra per cui ha giocato dal 2007 al 2014.

Dai dubbi iniziali alla piena legittimazione

Quando Chivu è stato scelto come successore di Inzaghi all’Inter, in molti avevano parlato di scommessa. Tecnico giovane, con un’esperienza limitata a livello di prima squadra, chiamato a raccogliere un’eredità pesante e a gestire un gruppo reduce da una stagione logorante. La risposta del tecnico romeno, però, è stata immediata. Dopo aver centrato la salvezza con un calendario proibitivo a Parma nel finale dello scorso campionato, l’ex Ajax e Roma ha saputo trasmettere identità e solidità anche ai nerazzurri.

La squadra ha ritrovato intensità e una maggiore verticalità, pur senza rinnegare la struttura ereditata. I risultati parlano chiaro: primo posto in campionato, percorso solido in Coppa Italia con grandi rotazioni negli interpreti e un cammino europeo comunque competitivo. Ma a colpire la dirigenza non è stato solo il campo. Chivu ha confermato il carisma che lo ha contraddistinto da giocatore, a cui vanno aggiunte una gestione dello spogliatoio e una comunicazione verso l’esterno pressoché impeccabili. Qualità che hanno spinto i piani alti di Viale della Liberazione a considerare il rinnovo come uno sbocco naturale.

Rinnovo fino al 2028 e progetto a lungo termine

L’Inter ha già deciso. A fine stagione il contratto di Chivu, attualmente in scadenza nel 2027, verrà prolungato almeno fino al 2028, con un adeguamento dell’ingaggio oggi vicino ai 2,5 milioni di euro. La filosofia di Marotta, ribadita più volte nella sua lunga carriere, rimane la medesima: non iniziare mai una stagione con un allenatore in scadenza. Una scelta già adottata in passato e che ora si ripete con convinzione.

A rafforzare questa direzione sono arrivate anche le parole di stima dello stesso presidente, che ha elogiato pubblicamente il tecnico: “Chivu testimonia valori come la cultura del lavoro, è partito dalla Romania e ha avuto successo in una disciplina difficile. È una grande persona e un grande professionista”. Il rinnovo rappresenta anche una scelta di continuità. L’ex terzino sinistro conosce profondamente l’ambiente nerazzurro, avendo vinto tutto da giocatore e lavorato a lungo nel settore giovanile. Un allenatore capace di valorizzare i giovani, come dimostrato con Pio Esposito e diversi ragazzi chiamati dall’Under 23, e di reggere la pressione di un grande club. Per l’Inter, blindarlo significa dare stabilità a un progetto che, dopo mesi di lavoro, sembra aver trovato la propria direzione.