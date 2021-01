Chisoli: “Malcuit allo Spezia? Parliamo di un grande giocatore. Vediamo…”.

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Stefano Chisoli, presidente dello Spezia.

Queste le sue parole.

“Volpi uomo della storia? Sì perché ha portato in Serie A lo Spezia. Supercoppa vinta col Napoli in serie C? Io non c’ero.

Emozione giocare al Maradona? Grande emozione – precisa Chisoli, presidente dello Spezia – perché quando abbiamo visto il calendario sapevamo che quello di Napoli è uno stadio bellissimo e non vedevamo l’ora.

Nelle ultime settimane sono mancati i risultati, perché le prestazioni sono sempre quelle. Siamo convinti che andando avanti per questa strada riusciremo a dire la nostra. Saranno importanti le prossime partite. Da mercoledì faremo il massimo. Per noi è una squadra difficilissima da affrontare quella contro il Napoli.

Derby negativo? Ballardini ha sistemato subito la squadra, noi abbiamo commesso un’ingenuità su fallo da rigore. Purtroppo dobbiamo cercare di essere più attenti in certe situazioni.

Nzola? È un bel giocatore. Ci tenevamo a riportarlo a La Spezia. Il mister lo conosce bene ed è un giocatore importante. Ora rientrerà anche Galabinov che aveva iniziato bene.

Italiano non rischia? No assolutamente! Non prendiamo nemmeno in considerazione questa idea. La squadra ha giocato sempre bene. Italiano per noi è un punto di forza.

Malcuit mi piacerebbe? Sicuramente. È un giocatore forte. In squadre come il Napoli ci sono giocatori molto forti che non trovano spazio. Vedremo un po’.

Saponara? Vediamo cosa succede in settimana. Lui è un giocatore importante per noi, poi le dinamiche di mercato sono sempre difficili.

Sampdoria? È un derby importante. In Liguria per la prima volta ci sono tre squadre.

Genoa o Samp? Forse con il Genoa, ma anche con la Sampdoria. Sappiamo che il campionato di Serie A è difficile; abbiamo tanti giocatori che ancora devono dire la loro interverremo dove ce ne sarà bisogno.

Campionato a 20 squadre? Siamo per questa ipotesi. Noi come Benevento e Crotone abbiamo messo in difficoltà le grandi. Poi i campionati che hanno avuto più consensi sono quelli dove anche le squadre più piccole hanno detto la loro come il Leicester in Inghilterra. Speriamo in un campionato equilibrato”.