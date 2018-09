Chievo – Udinese: probabili formazioni e punto della situazione

Chievo – Udinese: probabili formazioni e punto della situazione

Domenica alle ore 15 si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona, Chievo – Udinese, una sfida che le due squadre vivranno alla ricerca di punti pesanti: il Chievo a causa della penalizzazione deve uscire dal pantano della zona retrocessione, l’Udinese cerca un passo in avanti sul piano del gioco.

Andiamo a vedere come arrivano le due squadra a questo match.

Qui Chievo Verona

3 giocatori si stanno continuando ad allenare a parte oramai da giorni e restano in fortissimo dubbio per domenica: Rossettini, Cacciatore, Djordjevic. Se per il centravanti ex Lazio problemi di alternative non ce ne saranno, previsto in ogni caso l’impiego dal 1′ di Stepinski, più grave sarebbe l’assenza degli altri due che rappresentano elementi fondamentali per la difesa. D’Anna proverà a recuperare Rossettini altrimenti coppia di centrali formata da Bani e Barba con Jaroszynski al posto di Cacciatore. Cesar invece fuori da lungo tempo, dovrebbe rientrare a metà ottobre. A centrocampo il neo-recordman di presenze al Chievo Hetemaj dovrebbe affiancare con Nicola Rigoni, Radovanovic in regia, anche se resta vivo il ballottaggio con Obi e Depaoli. Birsa sarà il prescelto per muoversi sulla trequarti con Giaccherini, mentre Pucciarelli si accomoderà in panchina.

Il Chievo arriva a questa partita dopo un importante, quanto assolutamente inaspettato, pareggio in rimonta in casa della Roma e ha un bisogno disperato di punti. Graziati nella penalizzazione che poteva essere molto più pesante, il compito della squadra di D’Anna sarà ricreare quel fortino casalingo che negli anni ha permesso al Chievo tanti campionati culminati con la salvezza.

Qui Udinese

Le notizie dell’ultime ore danno uno stop per Pezzella per un problema al quadricipite, il laterale Under 21 azzurro vede così sfumare un possibile impiego dal 1′. A causa dell’impegno infrasettimanale contro la Lazio infatti, Velazquez pare sia intenzionato a qualche cambio contro il Chievo. Scaldano i motori per giocare dal 1′ Barak, D’Alessandro e Teodorczyk, per motivi diversi fin’ora poco impiegati dal tecnico di Salamanca. In porta resta vivo il solito ballottaggio tra Scuffet e Musso, anche se il portiere friulano resta favorito. La difesa dovrebbe essere quella titolare, con Opoku che scalpita. Difficile però pensare possa scalzare in questo momento uno dei due difensori centrali, fin’ora vere e proprie armi in più di questa Udinese. A centrocampo confermato Behrami, Barak potrebbe dare un turno di riposo a uno fra Mandragora e Fofana, anche se il ritardo di condizione del giocatore ceco rende difficile l’ipotesi di un suo impiego dal 1′ a Verona; più facile vederlo nella ripresa per aumentare il minutaggio.

Davanti l’unico sicuro del posto resta De Paul e la buona prestazione di Pussetto contro il Torino mette Velazquez in difficoltà. Machis fin’ora si è sempre comportato bene e c’è voglia anche di far giocare D’Alessandro dal 1′. La scelta invece del centravanti al momento ricade su Lasagna, ex della partita – a meno di un impiego del classe ’92 sugli esterni o a fianco di un’altra punta – ma come sottolineato le scorse settimane anche Teodorczyk ha bisogno di giocare per entrare in forma.

L’Udinese inseguirà i tre punti con la voglia di fare un ulteriore step in avanti nella gioco offensivo. La partita di Verona nasconde diverse insidie, sarà una sfida arcigna e probabilmente scorbutica dove potrebbero prevalere le armi del Chievo a centrocampo: aggressività, gioco spezzettato e falli sistematici. L’Udinese non deve cadere nella trappola e provare a dare aria alla manovra aggirando la mediana e cercando sbocchi per vie laterali.

Dove seguire Chievo – Udinese

Per chi non sarà allo stadio a vedere la partita, c’è la possibilità di seguirla in diretta su DAZN dalle ore 15

Probabili Formazioni

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Bani, Barba, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Stepinski.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; D’Alessandro, Mandragora, Fofana, De Paul; Lasagna.

Designazione arbitrale

Arbitro PAIRETTO

Assistenti ALASSIO – DI VUOLO

Quarto uomo VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: MANGANELLI

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: