Chiesa tra Napoli e Juventus: Conte sfida i bianconeri

Federico Chiesa è il nome che scalda i primi giorni del mercato invernale. L’attaccante del Liverpool è tornato al centro delle strategie di Juventus e Napoli, due club pronti a sfidarsi su un profilo che in Serie A farebbe ancora la differenza.

La Juventus pensa al ritorno

In casa Juventus il tema è chiaro: ampliare le soluzioni offensive. Il nome di Chiesa torna d’attualità per offrire alternative a Kenan Yildiz, Francisco Conceição e Edon Zhegrova, con la possibilità di lavorare anche su un 4-2-3-1 più flessibile. Il legame tra il giocatore e l’ambiente bianconero resta forte, nonostante una separazione recente e tutt’altro che indolore.

Il Napoli e l’idea di Conte

Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha già avviato contatti diretti tramite il direttore sportivo Giovanni Manna. Antonio Conte considera Chiesa perfetto per il suo sistema, ma l’operazione è legata a un’uscita. I nomi sono quelli di Lorenzo Lucca, seguito dal Benfica di José Mourinho, e Noa Lang. Il vincolo del saldo zero resta centrale.

Il nodo Liverpool e la formula

Il Liverpool non chiude, ma detta condizioni precise: cessione solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Arne Slot ha utilizzato Chiesa con parsimonia in Premier League, ma l’emergenza offensiva legata agli impegni internazionali e agli infortuni pesa.

La scelta di Chiesa

A spingere verso l’Italia potrebbe essere la Nazionale. Gennaro Gattuso osserva e spera: più spazio, più visibilità, più chance di tornare centrale in azzurro. Napoli e Juventus sono avvisate. La partita è appena iniziata.