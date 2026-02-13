Chiesa torna in Serie A? Il Napoli sarebbe in pole…

Scenario inglese

Il futuro di Federico Chiesa torna al centro delle voci di mercato. Dall’Inghilterra, in particolare da CaughtOffside, rimbalza l’indiscrezione che vede il Napoli tra le possibili destinazioni estive dell’esterno del Liverpool. Dopo due stagioni con spazio limitato in Premier League, il classe ’97 starebbe valutando un cambio di scenario.

Non ci sono offerte ufficiali, ma i contatti potrebbero intensificarsi con l’apertura della finestra estiva. Il segnale è chiaro: la situazione è in evoluzione.

Valutazione e contratto

Il Liverpool valuta Federico Chiesa intorno ai 25 milioni di euro. Il contratto scade nel 2028 e, al momento, non sono previsti rinnovi. Una cifra importante ma non proibitiva per un profilo che, in Serie A, ha già dimostrato di poter incidere ad alto livello.

Secondo le indiscrezioni, il giocatore sarebbe disposto anche a rivedere leggermente le proprie richieste economiche pur di rientrare in Italia. Un dettaglio che può facilitare eventuali trattative.

Concorrenza italiana

Oltre al Napoli, anche Juventus e Roma monitorano la situazione. Molto dipenderà dalle strategie dei club e dalle ambizioni del giocatore.

Per il Napoli, che in vista della prossima stagione vuole rinforzare gli esterni offensivi, Federico Chiesa rappresenterebbe un innesto di qualità e personalità. Il mercato estivo è ancora lontano, ma le basi di una trattativa cominciano a delinearsi.