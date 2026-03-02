Chiellini sul futuro di Spalletti alla Juve: “Tempo al tempo, ma…”
Giorgio Chiellini, dirigente ed ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche del futuro di Spalletti
CHIELLINI JUVENTUS FUTURO SPALLETTI – Periodo decisivo per la Juventus e per il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. La super rimonta dell’Olimpico di Roma, con la squadra capace di rimontare dal 3-1 per i giallorossi al 3-3 nel recupero, ha alimentato il fuoco della speranza di centrare l’obiettivo quarto posto, con la distanza dai capitolini invariata di quattro punti. La Vecchia Signora ha mostrato carattere, grinta e coesione nel gruppo, elementi già ampiamente emersi nella sfida contro l’Inter, a San Siro, così come nello sfortunato ritorno dei Playoff di Champions.
Le somme, però, verrano tirare alla fine e una rivoluzione sarebbe attesa nel caso in cui il non dovesse spalancare le porte della prossima edizione della Champions. Un riassetto parziale e non completo, a giudicare dalle parole rilasciate da Giorgio Chiellini sul futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera: