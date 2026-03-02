Chiellini sul futuro di Spalletti alla Juve: “Tempo al tempo, ma…”

Giorgio Chiellini, dirigente ed ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche del futuro di Spalletti

CHIELLINI JUVENTUS FUTURO SPALLETTI – Periodo decisivo per la Juventus e per il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. La super rimonta dell’Olimpico di Roma, con la squadra capace di rimontare dal 3-1 per i giallorossi al 3-3 nel recupero, ha alimentato il fuoco della speranza di centrare l’obiettivo quarto posto, con la distanza dai capitolini invariata di quattro punti. La Vecchia Signora ha mostrato carattere, grinta e coesione nel gruppo, elementi già ampiamente emersi nella sfida contro l’Inter, a San Siro, così come nello sfortunato ritorno dei Playoff di Champions.

Le somme, però, verrano tirare alla fine e una rivoluzione sarebbe attesa nel caso in cui il non dovesse spalancare le porte della prossima edizione della Champions. Un riassetto parziale e non completo, a giudicare dalle parole rilasciate da Giorgio Chiellini sul futuro di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera:

“Tempo al tempo, discuteremo di tutto e anche del rinnovo del Mister. L’uscita dalla Champions, purtroppo, ci regala più tempo libero per poter pianificare il futuro. Di certo, però, non vedo altro allenatore al di fuori di Luciano Spalletti per questa squadra. Parleremo di tutto, ma ho ben pochi dubbi a riguardo”, le parole del CEO della Juventus ai microfoni di DAZN. Il tecnico bianconero aveva firmato un accordo con scadenza fissata al 30 giugno e vincolato al raggiungimento del quarto posto.

La squadra bianconera sta mostrando carattere e gioco dopo la grande crisi iniziale sotto la gestione Tudor. A fine stagione, a prescindere dalla qualificazione alla Champions, la Vecchia Signora e Luciano Spalletti potrebbero prolungare il proprio rapporto su base annuale o biennale. Le parole di Giorgio Chiellini, in tal senso, sembrano rassicuranti sul futurl dell’ex C.T. della Nazionale a tinte bianconere.