Chi è Givairo Read, il terzino che intriga il Bayern Monaco

Il nome di Givairo Read continua a circolare con insistenza negli ambienti del grande calcio. Il terzino destro classe 2006 del Feyenoord, come riportato da Sky Sport DE, è finito nel mirino del Bayern Monaco. Un interesse concreto, già supportato da contatti con l’entourage del giocatore, che conferma la crescita esponenziale di uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo.

Il profilo di Read: numeri e caratteristiche

Nonostante la giovane età, Givairo Read si è già ritagliato uno spazio rilevante nel Feyenoord. Promosso stabilmente in prima squadra nell’estate del 2024, il terzino olandese ha mostrato una maturità fuori dal comune e una notevole propulsione offensiva. I numeri stagionali parlano di 1 gol e 3 assist in 16 presenze, dati che vanno letti alla luce di un impiego condizionato anche da un infortunio alla coscia che lo terrà lontano dal campo ancora per qualche settimana.

Guardando alla scorsa annata calcistica, il quadro diventa ancora più significativo: Read, infatti, aveva chiuso con 3 reti e 8 assist in 37 presenze complessive, confermandosi come un terzino moderno, costantemente coinvolto nello sviluppo della manovra. Le sue qualità principali emergono nella conduzione palla e nella capacità di accompagnare l’azione, caratteristiche che lo rendono perfettamente aderente ai canoni richiesti oggi ai laterali difensivi di alto livello. Non a caso, diversi club di Premier League avevano già monitorato il suo percorso nei mesi passati, considerandolo un investimento a medio-lungo termine più che un titolare immediato.

Bayern Monaco in pressing per l’estate

Secondo quanto rivelato da Florian Plettenberg, Givairo Read rimane incima alla lista del Bayern in vista della prossima estate. I bavaresi hanno già avviato colloqui con gli agenti del giocatore, pur senza arrivare ad accordi definitivi. La situazione resta fluida e legata a più fattori, tra cui il futuro di Sacha Boey, accostato alla Juventus mesi addietro, e le priorità economiche del club, attualmente impegnato in rinnovi contrattuali onerosi.

Dal canto proprio, il Feyenoord osserva la situazione da una posizione di forza. Read ha rinnovato di recente fino al 2029 e non c’è alcuna urgenza di cederlo. Il Bayern Monaco, che sotto la guida di Vincent Kompany valuta profili ad alto potenziale per costruire il futuro, vede nel presente un ottimo vice di Alphonso Davies . L’operazione non è una priorità immediata, ma il segnale è chiaro: il talento olandese è ormai entrato nel radar delle grandi d’Europa e il suo nome è destinato a tornare caldo nei prossimi mesi.