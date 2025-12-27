Cherki show al City Ground: il City batte il Forest e vola in vetta
Cherki illumina il City Ground
Il Manchester City espugna il City Ground con una vittoria pesante, sofferta quanto preziosa. Contro un Nottingham Forest combattivo, la squadra di Pep Guardiola si affida al talento purissimo di Rayan Cherki, autentico uomo copertina del 2-1 finale. Il francese incide nei momenti chiave, mostrando personalità e lucidità da veterano, nonostante la giovane età.
Assist e gol: la firma del francese
Ad inizio ripresa, Cherki inventa l’assist che sblocca la gara: palla perfetta per Tijjani Reijnders, che batte John Victor con freddezza. Il Forest reagisce e trova il pareggio con Omari Hutchinson, al primo centro stagionale, premiando l’orgoglio di una squadra mai doma. Ma quando la partita sembra avviata verso il pari, il talento fa la differenza.
Guardiola sale in vetta, Forest in difficoltà
Nel finale, ancora Rayan Cherki decide il match con un tiro rasoterra che passa tra le gambe di Morgan Gibbs-White, gelando il pubblico di casa. Un lampo che vale tre punti e permette al Manchester City di salire momentaneamente in testa alla Premier League. Per il Nottingham Forest, invece, resta l’amarezza di una prestazione generosa ma senza punti, con la classifica che continua a preoccupare.