Chelsea, ufficiale Rosenior: contratto fino al 2032

Il Chelsea ha scelto. È Liam Rosenior il nuovo allenatore dei Blues, chiamato a raccogliere l’eredità di Enzo Maresca sulla panchina di Stamford Bridge. Il club londinese ha ufficializzato l’accordo con un contratto di lunghissima durata, valido fino al 2032, segnale chiaro di un progetto che guarda lontano.

Dal capolavoro con lo Strasburgo al grande salto

Rosenior arriva a Londra dopo una stagione che ha attirato l’attenzione di tutta l’Europa. Alla guida dello Strasburgo, alla sua prima esperienza in Ligue 1, ha centrato una storica qualificazione europea che mancava da diciannove anni. Un risultato che ha certificato la crescita di un tecnico già formato attraverso tappe importanti in Inghilterra con Hull City e Derby County.

Le prime parole da allenatore dei Blues

Ai canali ufficiali del Chelsea, Rosenior ha mostrato subito lucidità e ambizione. “Sono estremamente onorato. Questo è un club con una storia vincente e il mio compito è proteggere questa identità portando nuovi trofei”, ha dichiarato il tecnico inglese. Concetti chiari, senza proclami superflui, con un’idea precisa di lavoro quotidiano e responsabilità.

Identità, unità e rapporto con i tifosi

Il nuovo allenatore ha insistito sul valore del gruppo e sul legame con l’ambiente. “Credo profondamente nel lavoro di squadra. Darò tutto per creare un ambiente unito”, ha spiegato, rivolgendosi poi direttamente ai tifosi del Chelsea: “Sono l’anima di questo club. Voglio che siano fieri di noi in ogni partita”.

Ora il campo dirà se la scommessa del Chelsea avrà ragione. La direzione, però, è stata tracciata.