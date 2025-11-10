Chelsea su Nico Paz: il talento del Como nel mirino dei Blues
Foto © Stefano D’Offizi
Chelsea interessato a Nico Paz: il Como resiste
Il Chelsea ha messo gli occhi su Nico Paz, giovane talento argentino in forza al Como. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il club londinese avrebbe avviato un’indagine formale per verificare la disponibilità del giocatore, ritenuto un prospetto destinato a raggiungere quotazioni da 100 milioni di euro nei prossimi anni.
L’operazione, tuttavia, si presenta complessa. Il Real Madrid mantiene infatti un ruolo centrale nella vicenda, essendo ancora legato al calciatore da clausole di riacquisto fissate a 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Inoltre, le merengues possiedono anche una clausola del 50% sulla futura rivendita, il che rende qualsiasi trattativa intrecciata e delicata.
Il Real Madrid blocca ogni tentativo
Come riferito da TBR Football, il Chelsea avrebbe già inserito Nico Paz nella lista degli obiettivi dopo il mancato arrivo di Xavi Simons in estate. Tuttavia, il giocatore sembra deciso a tornare nella capitale spagnola.
Il giornalista Graeme Bailey ha confermato che il Real Madrid considera Paz parte integrante dei propri piani futuri e prevede di reintegrarlo in prima squadra già nel 2026. Intanto, il Como si gode il talento di uno dei giovani più promettenti della Serie A, corteggiato dai giganti d’Europa ma ancora concentrato sul suo percorso di crescita in Italia.
