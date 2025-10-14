Chelsea su Maignan: il Milan rischia l’addio del suo numero uno
Foto © Stefano D’Offizi
Chelsea e Maignan: futuro incerto per il portiere del Milan
CHELSEA MAIGNAN – Il futuro di Mike Maignan resta uno dei temi caldi del calciomercato 2026. Il portiere francese è in trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto, ma le distanze economiche tra le parti rischiano di frenare l’accordo. La dirigenza rossonera ha imposto limiti chiari sulle cifre da mettere sul tavolo, e questo apre a scenari che fino a qualche mese fa sembravano impensabili.
Il Chelsea osserva con attenzione la situazione
Il Chelsea, da tempo alla ricerca di un nuovo leader tra i pali, ha identificato in Maignan il principale obiettivo per il futuro. Nonostante un trasferimento a gennaio appaia poco realistico, i Blues stanno lavorando in prospettiva, consapevoli che l’eventuale mancato rinnovo con il Milan potrebbe aprire una corsia preferenziale per arrivare al francese.
Premier League tentazione concreta per Maignan
Il desiderio del portiere di misurarsi con la Premier League è un altro fattore che alimenta i rumors. Per Maignan, dopo stagioni di grande rendimento in Serie A, l’Inghilterra rappresenterebbe il passo ideale per la sua carriera. Intanto, in casa rossonera, cresce la preoccupazione: la società non può permettersi di perdere a cuor leggero uno dei migliori estremi difensori d’Europa, ma dovrà anche fare i conti con i propri vincoli di bilancio.
Il braccio di ferro continua, e il futuro di Maignan resta più che mai avvolto nell’incertezza.
