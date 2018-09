Chelsea, Sarri: “Contento per la vittoria, ma dobbiamo essere più cinici”

“Le partite vanno chiuse”

Continua a vincerealla guida del. Questa sera è arrivata la 6° vittoria consecutiva di quest’inizio di stagione, nell’esordio in. Isi sono importi per 1-0 sul campo del, decisiva la rete di

Sarri dai suoi però vuole di più, come riferito ai microfoni di Sky Sport subito dopo il match: “Sono contento per i 3 punti e per la prestazione. Un pò meno per il risultato visto che abbiamo costruito tante occasione per chiudere la partita e non l’abbiamo fatto. Non basta, quando si deve chiudere il match va fatto. Dobbiamo migliorare nell’essere più cinici, possiamo farlo. I cambi di formazione dipendono dai momenti della stagione, dalle situazioni. Durante l’anno comunque tanti giovani troveranno spazio“.