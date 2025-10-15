Chelsea, pronto rinnovo per Caicedo: Real Madrid alla finestra

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025

Chelsea punta a blindare Caicedo

Il Chelsea è pronto a muoversi per il futuro di Moises Caicedo, considerato un pilastro del progetto tecnico a lungo termine. Nonostante il contratto dell’ecuadoriano sia valido fino al 2031, i vertici londinesi stanno lavorando a un miglioramento dell’accordo per rafforzare la posizione del giocatore e respingere l’interesse di club come il Real Madrid.

Il progetto Blues per il centrocampista

L’idea della dirigenza dei Blues non riguarda soltanto un aumento economico, ma anche garanzie sportive e di leadership. Il piano prevede incentivi legati alle prestazioni, un ruolo centrale nello spogliatoio e un percorso che rifletta lo status acquisito da Caicedo senza alterare gli equilibri interni. Un messaggio chiaro ai potenziali pretendenti in vista delle prossime sessioni di mercato.

L’ombra del Real Madrid

Il Real Madrid segue da tempo il centrocampista 23enne, apprezzato per la sua completezza e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. L’interesse spagnolo rimane concreto, ma il Chelsea vuole blindare il giocatore prima che il mercato 2026 entri nel vivo.

Una scelta strategica

Con Caicedo ormai punto fermo in Premier League, la mossa del club londinese appare strategica: evitare aste future e consolidare uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale. Per il centrocampista, potrebbe aprirsi un nuovo capitolo da leader assoluto a Stamford Bridge.

