Chelsea, Maignan nel mirino: il Milan rischia l’addio a zero

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Chelsea in pole per Mike Maignan

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea è in vantaggio su Juventus e Bayern Monaco nella corsa a Mike Maignan, portiere del Milan e della nazionale francese. Il contratto del giocatore scade al termine della stagione 2025-26 e, al momento, non ci sono segnali di rinnovo. Le trattative tra le parti sono infatti ferme da settimane, una situazione che apre le porte a un addio a parametro zero nel 2026.

Rifiutate due offerte dei Blues

Il Chelsea aveva già tentato l’assalto la scorsa estate, presentando due proposte ufficiali: la prima da 10 milioni di euro e la seconda da 15. Entrambe respinte dal Milan, che valutava Maignan almeno 23 milioni. Il club inglese, pur riconoscendo il valore del giocatore, ha preferito non spingersi oltre, considerando la scadenza ravvicinata del contratto.

Accordo vicino per il 2026

Le indiscrezioni riportano che i Blues abbiano già raggiunto un’intesa di massima con Maignan per un trasferimento a costo zero nel 2026, con possibilità di contratto pluriennale. Nonostante la volontà del Milan di rilanciare la trattativa per il rinnovo, la permanenza del portiere appare sempre più improbabile.

Secondo alcune fonti interne, Massimiliano Allegri avrebbe temporaneamente bloccato la cessione la scorsa estate, ma il futuro di Maignan sembra ormai segnato: direzione Premier League.

