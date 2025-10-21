Chelsea, Maignan nel mirino: il Milan pronto all’addio nel 2026

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Chelsea, nuovo assalto a Maignan nel 2026

Il Chelsea non ha mai smesso di pensare a Mike Maignan. Dopo i tentativi falliti dell’ultima estate, il club londinese è pronto a tornare all’attacco nel 2026 per portare a Stamford Bridge il portiere del Milan, considerato il primo obiettivo per il futuro tra i pali.

Milan irremovibile sulle cifre

Nella finestra estiva 2025 i Blues avevano presentato due offerte ufficiali, da 10 e 15 milioni di euro, entrambe respinte dai rossoneri. La valutazione del Milan non è mai scesa sotto i 23 milioni, cifra ritenuta congrua per un portiere di caratura internazionale e titolare della Nazionale francese. Nonostante ciò, il Chelsea non ha rilanciato, convinto che la scadenza del contratto – fissata per giugno 2026 – possa abbassare sensibilmente il prezzo nei prossimi mesi.

Situazione contrattuale e futuro del portiere

Secondo indiscrezioni riportate da Matteo Moretto, il Milan avrebbe ormai accettato l’idea di perdere Maignan al termine della stagione. Il club avrebbe già avviato la ricerca di un sostituto, valutando diversi profili in Serie A e all’estero.

Accordo personale già raggiunto

Il Chelsea avrebbe da tempo un’intesa di massima con il portiere sui termini personali. L’operazione potrebbe concretizzarsi già a gennaio per una cifra ridotta, oppure a parametro zero nella prossima estate. Il destino di Mike Maignan sembra ormai segnato: Londra lo aspetta.

