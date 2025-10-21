Chelsea, Maignan nel mirino: il Milan pronto all’addio nel 2026
Foto © Stefano D’Offizi
Chelsea, nuovo assalto a Maignan nel 2026
Il Chelsea non ha mai smesso di pensare a Mike Maignan. Dopo i tentativi falliti dell’ultima estate, il club londinese è pronto a tornare all’attacco nel 2026 per portare a Stamford Bridge il portiere del Milan, considerato il primo obiettivo per il futuro tra i pali.
Milan irremovibile sulle cifre
Nella finestra estiva 2025 i Blues avevano presentato due offerte ufficiali, da 10 e 15 milioni di euro, entrambe respinte dai rossoneri. La valutazione del Milan non è mai scesa sotto i 23 milioni, cifra ritenuta congrua per un portiere di caratura internazionale e titolare della Nazionale francese. Nonostante ciò, il Chelsea non ha rilanciato, convinto che la scadenza del contratto – fissata per giugno 2026 – possa abbassare sensibilmente il prezzo nei prossimi mesi.
Situazione contrattuale e futuro del portiere
Secondo indiscrezioni riportate da Matteo Moretto, il Milan avrebbe ormai accettato l’idea di perdere Maignan al termine della stagione. Il club avrebbe già avviato la ricerca di un sostituto, valutando diversi profili in Serie A e all’estero.
Accordo personale già raggiunto
Il Chelsea avrebbe da tempo un’intesa di massima con il portiere sui termini personali. L’operazione potrebbe concretizzarsi già a gennaio per una cifra ridotta, oppure a parametro zero nella prossima estate. Il destino di Mike Maignan sembra ormai segnato: Londra lo aspetta.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo