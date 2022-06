CHELSEA IPOTESI MILINKOVIC SAVIC – Per motivi di mercato e per sondare alcune trattative, il ds della Lazio Igli Tare è appena stato per tre giorni a Londra.

E secondo quanto racconta “Il Corriere dello Sport” sarebbe emersa l’ipotesi di Sergej Milinkovic-Savic al Chelsea per la prossima stagione.

CHELSEA IPOTESI MILINKOVIC SAVIC – Così il quotidiano romano: “Il presidente, abile a camminare sulle braci, s’affretta a dire e ridire che non ha mai messo Milinkovic sul mercato, ma ammette che di fronte ad un’offerta top non si metterebbe «a fare crociate» contro il Sergente. La partenza di Sergej, per quanto dolorosa, permetterebbe alla società di pianificare il mercato con meno flemma, con più velocità. Il sondaggio multiplo di Tare con il Chelsea è servito per certificare l’interesse dei Blues per Sergej, ma non si è scesi nei dettagli, gli inglesi si sono limitati ad approfondire informazioni. Stanno trattando la cessione di Lukaku all’Inter, non hanno ancora lancito assalti in entrata“.

