Chelsea, interesse per Nuno Tavares: la Lazio pronta a trattare
Foto © Stefano D’Offizi
Chelsea su Nuno Tavares
Il Chelsea torna a guardare in casa Lazio per rinforzare la fascia sinistra: il nome è quello di Nuno Tavares, protagonista di una crescita importante dopo l’addio definitivo all’Arsenal. Già seguito la scorsa estate, il difensore portoghese era stato valutato dal club biancoceleste 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai londinesi. A gennaio, però, lo scenario potrebbe cambiare sensibilmente.
Il prezzo può scendere a gennaio
Il contratto di Tavares con la Lazio scade nel 2029, un dettaglio che consente al club di Claudio Lotito di mantenere una posizione di forza nelle trattative. Tuttavia, le stime di Transfermarkt, che valutano il calciatore 20 milioni, spingono il Chelsea a cercare margini di trattativa per abbassare il prezzo. Un accordo a una cifra inferiore rispetto alla richiesta estiva appare adesso più realistico.
Concorrenza italiana
Non solo Chelsea: anche Juventus e Milan hanno sondato il profilo di Tavares durante la scorsa finestra di mercato. Le due big italiane restano attente all’evoluzione della situazione, soprattutto in vista del mercato invernale, quando i costi potrebbero essere più accessibili.
Il futuro di Nuno Tavares sarà dunque uno dei temi caldi del calciomercato di gennaio 2026. La Lazio dovrà decidere se monetizzare subito o puntare ancora sul terzino, mentre il Chelsea è pronto a muoversi con decisione.
