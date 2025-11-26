Chelsea in pressing su Maignan: il Milan valuta la cessione ora

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Chelsea in forte pressing su Mike Maignan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea ha riaperto i contatti per portare Mike Maignan in Premier League. Il club londinese aveva già provato ad affondare il colpo nella scorsa sessione estiva, senza però trovare una soluzione. Oggi la situazione è cambiata, perché il portiere della Francia non sembra intenzionato a prolungare il suo accordo con il Milan, aprendo così a un trasferimento nella massima serie inglese.

Maignan vuole la Premier League

La volontà del giocatore pesa. Maignan considera la Premier League la destinazione ideale per il prossimo passo della sua carriera e non lo ha mai nascosto ai suoi rappresentanti. Il Chelsea sta cercando un portiere capace di garantire leadership e continuità, e ritiene il numero uno rossonero il profilo perfetto per dare solidità al progetto tecnico.

La posizione del Milan e l’insidia Juventus

Il Milan ha preso atto della situazione e sta valutando l’ipotesi di una cessione già a gennaio, anche per evitare il rischio di perdere il suo portiere a parametro zero. La trattativa però non è una corsa solitaria: anche la Juventus osserva Maignan con interesse e potrebbe inserirsi.

Il punto è che il Chelsea parte con un vantaggio concreto: può offrire ingaggio competitivo, ambizioni chiare e il palcoscenico della Premier, da sempre desiderato dal portiere francese.

