Chelsea, il saluto di Maresca: “Vittorie nel cuore, grazie a tutti per il raggiungimento degli obiettivi”
Qualche giorno dopo l’esonero, Enzo Maresca ha pubblicato via social un messaggio di saluto e ringraziamento al Chelsea e tutto il mondo Blues. Eccolo di seguito integralmente, in inglese e italiano.
CHELSEA, IL SALUTO DI MARESCA
“LEAVE THIS WORLD A LITTLE BETTER THAN YOU FOUND IT”
My journey with Chelsea began with the preliminary rounds of the Conference League.
I leave with the inner peace of leaving a prestigious club like Chelsea where it deserves to be.
I want to thank all the Chelsea fans for their support over the last 18 months.
Support that was crucial to achieving Champions League qualification, winning the Conference League, and winning the Club World Cup.
Victories that I will always hold in my heart!
A special thank you to all the players who have accompanied me on this wonderful journey.
I wish everyone who has shared every moment with me every success in this second half of the season and in the future.
Thank you, CHELSEA 💙 from me and my family.
“LASCIA QUESTO MONDO UN PO’ MEGLIO DI COME LO HAI TROVATO”
Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della conference league.
Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere.
Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi.
Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella conference league e la vittoria della coppa del mondo per club.
Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore!
Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido.
Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro.
Grazie CHELSEA 💙 da parte mia e della mia famiglia.
