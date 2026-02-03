Chelsea, un’altra ordinaria follia di mercato: Anselmino finisce allo Strasburgo

Anselmino riparte da Strasburgo

Al netto del caos gestionale, Anselmino resta uno dei prospetti difensivi più interessanti della sua generazione. Classe 2005, alto 1,86 m e destro naturale, ha già mostrato personalità e affidabilità. In stagione è andato in doppia cifra di presenze complessive tra Bundesliga, Champions League e coppa nazionale con il Dortmund, segnando un gol e servendo un assist, prima di due stop muscolari che ne hanno rallentato la continuità ma, di certo, non fermato l’appeal.

Non a caso, in passato il suo nome era stato accostato anche a club di Serie A come possibile colpo di prospettiva. Allo Strasburgo, ora, trova un contesto ideale: una squadra competitiva in Ligue 1, che può lottare per un posto in Europa o Conference League, meno pressione mediatica e la possibilità di giocare con continuità. Per il Chelsea è un arrivederci; per Anselmino, l’ennesima tappa di un percorso accelerato e a tratti surreale. Dietro il suo trasferimento non c’è solo mercato, ma l’emblema di un sistema che muove i giocatori come pedine, anche a costo di sfiorare l’assurdo.