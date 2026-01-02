Chelsea, fine corsa per Maresca: separazione ufficiale

La notte di Capodanno ha segnato una rottura tanto improvvisa quanto simbolica. Il Chelsea ha comunicato a Enzo Maresca la decisione di separarsi, chiudendo un rapporto iniziato appena un anno e mezzo fa e destinato, sulla carta, a durare fino al 2029.

Il comunicato del club

La conferma è arrivata direttamente dai Blues con una nota ufficiale. Il club ha ringraziato Maresca per i successi ottenuti, in particolare la vittoria della UEFA Conference League e della Coppa del Mondo per Club FIFA, sottolineando come questi trofei resteranno parte integrante della storia recente del Chelsea. Allo stesso tempo, la dirigenza ha spiegato che il cambiamento è stato ritenuto necessario per rilanciare una stagione ancora aperta su più fronti, compresa la corsa alla Champions League.

I motivi della rottura

A pesare sono stati soprattutto i risultati dell’ultimo periodo. Una sola vittoria nelle ultime sette gare di Premier League ha incrinato la fiducia, aggravata da un clima interno sempre più teso. Alcune dichiarazioni pubbliche di Maresca, critiche verso dinamiche e persone all’interno del club, avevano già lasciato intendere un malessere profondo.

Numeri e futuro

Il bilancio finale parla di 92 partite, con 52 vittorie, 16 pareggi e 21 sconfitte. Numeri solidi, impreziositi dai trofei, ma non sufficienti a evitare il divorzio. Il Chelsea si prepara ora a un gennaio intenso, con sfide contro Manchester City, Napoli e Arsenal. Per Maresca, invece, si apre una nuova attesa. Il profilo resta di alto livello. Il mercato degli allenatori lo sa.