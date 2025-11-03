Chelsea e Tottenham su Samu Aghehowa: servono 80 milioni

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Nell’ultimo turno di Premier League, la sfida tra Tottenham e Chelsea ha visto trionfare i Blues, grazie al gol decisivo di Joao Pedro, arrivato alla mezz’ora di gioco. Tuttavia, il derby di Londra prosegue anche al di fuori del campo e continua sul calciomercato: entrambe le squadre infatti, secondo Correio da Manha, sono interessate a Samu Aghehowa, giovane attaccante del Porto.

CHELSEA E TOTTENHAM SI SFIDANO SUL MERCATO PER SAMU AGHEHOWA: IL PORTO CHIEDE 80 MILIONI DI EURO

Il classe 2004 è arrivato nella squadra portoghese nel 2024 dall’Atletico Madrid, ma prima fu ad un passo dall’approdare proprio al Chelsea: il club inglese aveva offerto 35 milioni di sterline ai Colchoneros che accettarono la proposta, ma l’affare saltò a causa delle visite mediche non superate dall’attaccante per un infortunio alla caviglia.

A distanza di oltre un anno, complici le ottime prestazioni fornite da Samu Aghehowa, il prezzo è lievitato esponenzialmente: per assicurarsi l’attaccante spagnolo, Chelsea e Tottenham dovranno mettere sul tavolo almeno 80 milioni di euro. Una cifra che, in realtà, potrebbe essere considerata persino vantaggiosa: l’attuale contratto che lega il giocatore alla squadra lusitana infatti, prevede una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, ma il presidente del club Villas-Boas sarebbe disposto a trattare per 80 milioni, ritenendo la somma comunque irrinunciabile.

Samu Aghehowa inoltre, è stato vicino alla Premier League già la scorsa estate: sia l’Aston Villa che il Newcastle avevano manifestato interesse, con i Magpies alla ricerca di un sostituto per Isak, ma entrambe le offerte furono respinte.

