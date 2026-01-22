Chelsea, assalto a Douglas Luiz: prestito a sorpresa in vista

Il Chelsea sta valutando una mossa a sorpresa nel mercato di gennaio, puntando al centrocampista brasiliano Douglas Luiz. La trattativa, rivelata da David Ornstein di The Athletic, è particolarmente intricata poiché il giocatore è di proprietà della Juventus ma si trova in prestito al Nottingham Forest.

La situazione contrattuale complessa

Douglas Luiz è attualmente in Premier League con il Forest grazie a un prestito con due opzioni per il club inglese: un obbligo di acquisto condizionato al numero di presenze e una separata opzione da 30 milioni di euro. Lo scarso minutaggio concesso dall’allenatore Sean Dyche rende incerto il raggiungimento del primo obiettivo, fattore che potrebbe spingere il Forest a prendere in considerazione una cessione anticipata.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’interesse del Chelsea e la strategia

I Blues vedono in Douglas Luiz un profilo di esperienza e qualità in grado di aggiungere profondità al centrocampo fino all’estate. L’idea del club londinese è di proporre un prestito secco per il resto della stagione, interrompendo anticipatamente quello in corso con il Nottingham Forest. Per realizzare l’operazione, il Chelsea dovrebbe accordarsi con tutte le parti in causa: il Forest per risolvere il prestito, e la Juventus per ottenere il via libera definitivo.

Le implicazioni e i prossimi passi

Se i colloqui andranno a buon fine, si tratterebbe di un colpo di mercato intelligente per il Chelsea, che rinforzerebbe un reparto chiave senza un impegno economico immediato eccessivo. La partita si gioca ora sul piano negoziale, con la Juventus chiamata a valutare la proposta e a gestire le delicate clausole contrattuali inserite nell’accordo con il Nottingham Forest.