Ché Adams al Wolverhampton? Il Torino valuta e il mercato si intreccia

Le ultime ore di mercato possono cambiare scenari e strategie, soprattutto quando entrano in gioco club di Premier League. È questo il caso di Ché Adams, l’attaccante del Torino, infatti, è finito nel mirino del Wolverhampton. L’interesse inglese apre a una possibile uscita che avrebbe importanti ripercussioni in casa granata, dove non sono mancati di certo movimenti nelle ultime ore. Il tutto si inserisce in un valzer di punte che coinvolge anche altri club britannici, oltre ad una big di Serie A.

Il sondaggio del Wolverhampton e l’apertura di Adams

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Wolverhampton ha avviato contatti diretti con il Toro per l’attaccante scozzese, individuato come rinforzo ideale per l’attacco. I Wolves sono alla ricerca di una punta affidabile e già abituata al calcio inglese. Il 29enne, autore di 5 reti in 24 presenze stagionali, rappresenta una soluzione immediata: conosce il campionato e garantisce fisicità unita a grande determinazione e lavoro senza palla.

Dal canto suo, il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Inghilterra, dove ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera con il Southampton. Nonostante il ruolo centrale nel progetto tecnico del Torino, il richiamo della Premier potrebbe pesare nelle sue valutazioni, soprattutto in questa fase della carriera. Il Wolverhampton, però, dovrà dimostrare di voler affondare davvero il colpo, trasformando i primi sondaggi in un’offerta in grado di convincere il club granata.

Effetto domino e scelte granata: un incastro sull’asse UK – Italia

La possibile uscita di Chè Adams non è un’operazione isolata, ma parte di un intreccio di mercato più ampio. Il Torino si trova di fronte a un bivio: cedere il proprio riferimento offensivo significherebbe incassare una cifra importante, ma anche dover intervenire sul mercato a poche ore dalla chiusura. La situazione si intreccia con altri movimenti internazionali: il passaggio di Strand Larsen, in forza ai Wolves, al Crystal Palace libererebbe infatti Jean-Philippe Mateta, sempre più vicino al Milan.

Un domino che coinvolge quattro club e strategie incrociate. Per il Toro, è il direttore sportivo Petrachi chiamato a gestire un equilibrio complesso, tra entrate già definite (Prati) ed altre improvvisamente saltate (Tchoca), uscite programmate (Asllani e Ngonge) e obiettivi ancora in sospeso. Le tempistiche dell’offerta inglese definitiva e le alternative disponibili saranno decisive. Le prossime ore diranno se l’interesse dei “The Old Gold” resterà una suggestione o diventerà l’ennesimo colpo capace di ridisegnare il finale di mercato granata.