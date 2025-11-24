Champions League Napoli-Qarabag: i partenopei ospitano gli azerbaigiani

Redazione · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

La squadra dell’Azerbaigian fa visita al club campione d’Italia allo Stadio Diego Armando Maradona la sera di martedì 25 novembre, gara valida per la 5^ giornata del girone unico di Champions League

Dopo esser tornato alla vittoria in campionato, il Napoli si appresta a ripetersi in Champions League. La situazione europea non è così rosea per la squadra di Antonio Conte, anzi, che quindi ha assolutamente bisogno di conquistare i 3 punti nel prossimo impegno.

Il club partenopeo ospiterà dunque il Qarabag allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli la sera di martedì 25 novembre 2025 a partire dalle ore 21.00. Gli azerbaigiani faranno visita alla formazione campione d’Italia per la 5^ giornata del girone unico della massima competizione europea per importanza.

Champions League Napoli-Qarabag: come arrivano le due squadre

Il Napoli ha bisogno di ritrovare continuità. Gli azzurri arrivano dal bel successo per 3-1 in casa in campionato contro la nuova Atalanta di Palladino ed ora contano 25 punti in classifica. La squadra di Conte si trova al 3^ posto a pari merito al Milan secondo e a -2 dalla Roma capolista solitaria. In Champions League invece le cose stanno andando diversamente: gli azzurri hanno vinto solo una partita fin qui e pareggiato l’ultima, pertanto contano appena 4 punti. Il Napoli si trova al 24^ posto in classifica e per il momento sarebbe dentro ai playoff per un pelo.

Discorso diverso per il Qarabag, che in campionato è primo in classifica a quota 26 punti dopo 11 partite, a +3 sulle seconde. In Champions League la classifica è addirittura migliore di quella del Napoli, dato che sono già arrivati 7 punti: la squadra dell’Azerbaigian ha vinto con Benfica e Copenaghen, pareggiato con il Chelsea e perso solo dall’Atletico Bilbao.

Champions League Napoli-Qarabag: precedenti e statistiche

Napoli e Qarabag non si sono mai incontrate in tutta la loro storia fra tutte le competizioni.

La squadra dell’Azerbaigian però ha già affrontato altre 3 formazioni italiane: Roma, Inter e Fiorentina, 2 volte ciascuna. Il bilancio dice un pareggio contro i nerazzurri, 5 sconfitte e nessuna vittoria. il Qarabag quindi ha sempre perso nelle sue trasferte nel Bel Paese contro una formazione di Serie A. Il Napoli invece non ha mai giocato contro una squadra originaria dell’Azerbaigian, che rispetto all’Italia ovviamente ha una storia calcistica molto meno blasonata.

Questa sarà dunque la prima volta assoluta per le due formazioni.

