Champions League: en plein delle italiane. Calcio italiano in rinascita?

Quattro su quattro. Erano ben tredici anni che tutte le italiane in Champions non riuscivano a fare en plein. Si può parlare di rinascita del calcio italiano? Esistono buoni presagi che possono affermare questa tesi, partendo dall’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo – era da tanto che non si ammiravano campioni del genere nella nostra Serie A – passando per il ritorno di Ancelotti e le riconferme di Icardi e Dzeko. Esiste, quindi, almeno un particolare importante che contraddistingue le quattro big nostrane nella massima competizione europea.

Ma analizziamo nel dettaglio che è successo in questa due giorni di Champions League.

JUVENTUS

Toda Joya Toda Beleza. Paulo Dybala sembra aver messo il turbo alla sua rinascita. E’ sua la tripletta realizzata contro lo Young Boys che stende appunto la compagine svizzera e regala il primo posto nel girone ai bianconeri. Partita senza storia dopo appena mezz’ora (2-0). Nella ripresa il sigillo finale dell’attaccante argentino. Allegri può davvero dormire sogni tranquilli, ha a disposizione una rosa così ampia che potrebbe competere ad alti livelli in qualunque competizione.

ROMA

La Roma di qualche giorno fa è solo un brutto ricordo. Sulla scia dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, i giallorossi hanno inflitto la manita al Viktoria Plzen trascinati da un devastante Dzeko, autore di una tripletta. Di Under e Kluivert le altre reti. Complice la sorprendente vittoria del CSKA sul Real Madrid (1-0), la compagine guidata da Di Francesco non vuole mollare assolutamente la qualificazione al turno successivo. Ma attenzione ai russi.

NAPOLI

La prestazione che non ti aspetti. Mister Carletto Ancelotti ha dimostrato ancora una volta di essere l’allenatore “di coppa” per eccellenza. Una squadra messa in campo benissimo che non ha subito minimamente il gioco del Liverpool vice campione d’Europa, il quale non è mai riuscito ad essere pericoloso. La traversa colpita di Mertens a pochi minuti dal termine ha lasciato la scena alla rete di Insigne, che ha regalato una gioia al popolo napoletano a tempo scaduto. Gli azzurri balzano così al comando del Gruppo C davanti al PSG e ai Reds.

INTER

Seconda vittoria in rimonta e nuovamente per 2-1. I nerazzurri vanno sotto contro il PSV al 27′ grazie ad un eurogol di Rosario, il quale ha solo illuso gli olandesi che hanno subito prima il pari di Nainggolan (44′) e successivamente la rete del vantaggio da parte di Icardi (60′), al secondo centro consecutivo in Champions. Forza, carattere e voglia di vincere: sono questi gli ingredienti che hanno accompagnato la troupe di Spalletti verso la seconda gioia nella massima competizione europea. Insieme al Barcellona, i nerazzurri guidano il Gruppo B a punteggio pieno. E nel prossimo turno ci sarà proprio Barcellona-Inter. Ci sarà da divertirsi.