Champions League, Inter-Liverpool 0-1 nel finale e vittoria Atalanta contro il Chelsea
Foto © Stefano D’Offizi
Doppia sfida Italia-Inghilterra nella serata di champions league del 9 dicembre. A San Siro, l’inter ospita il Liverpool in una gara dalle poche emozioni e che con il passare dei minuti sembra orientata al non farsi male e concludere con un punto a testa: i Reds però più vicini al vantaggio nel finale e una leggera trattenuta di Bastoni in area causa il calcio di rigore decisivo fischiato post controllo Var e trasformato all’87’ da Szoboszlai.
Dopo la sconfitta a gara quasi conclusa a Madrid contro l’Atletico, altra sconfitta europea nerazzurra quando la gara sembrava destinata al pari.
Non distante, a Bergamo, grande prova dell’atalanta completamente diversa dalla brutta versione in campionato a Verona che in questa serata di Champions League supera il Chelsea di Enzo Maresca: dopo il gol a 25′ di Joao Pedro, rimonta bergamasca con le reti nella ripresa di Gianluca Scamacca al 55′ e De Charles Ketelaere all’88’. Negli ultimi minuti, protagonista anche Carnesecchi per mantenere il 2-1 finale.
