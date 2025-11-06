Champions League, impresa Pafos: Villarreal battuto 1-0

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Pafos, la favola continua: Villarreal battuto 1-0 in Champions League

Contro ogni pronostico, il Pafos ha compiuto un’altra impresa in Champions League, superando il Villarreal per 1-0 e conquistando la sua prima vittoria nella massima competizione europea. La squadra cipriota, fondata solo dieci anni fa, ha dimostrato che la sua presenza nella fase a gironi non è frutto del caso, ma di un progetto ambizioso e ben strutturato.

Luckassen firma la vittoria storica

La partita, giocata in un’atmosfera elettrica, è stata combattuta fin dai primi minuti. Il Villarreal ha preso inizialmente il controllo, sfiorando il vantaggio con Mikautadze, ma la difesa del Pafos ha resistito con ordine e carattere. Nella ripresa, al 47’, è arrivato il gol decisivo: Luckassen ha insaccato di testa su calcio d’angolo, facendo esplodere di gioia lo stadio.

Una squadra che non smette di sognare

Con questi tre punti, il Pafos sale a quota cinque nel gruppo, superando proprio il Villarreal, fermo a uno. Un traguardo che va oltre il semplice risultato: rappresenta il coronamento di un sogno sportivo costruito passo dopo passo.

La favola cipriota continua, e la sensazione è che questa squadra abbia ancora molto da raccontare nella sua sorprendente avventura europea.

