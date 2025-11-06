 Salta al contenuto

Champions League, impresa Pafos: Villarreal battuto 1-0

Manos Staramopoulos
Champions League Pallone

Foto © Stefano D’Offizi

Pafos, la favola continua: Villarreal battuto 1-0 in Champions League

Contro ogni pronostico, il Pafos ha compiuto un’altra impresa in Champions League, superando il Villarreal per 1-0 e conquistando la sua prima vittoria nella massima competizione europea. La squadra cipriota, fondata solo dieci anni fa, ha dimostrato che la sua presenza nella fase a gironi non è frutto del caso, ma di un progetto ambizioso e ben strutturato.

Luckassen firma la vittoria storica

La partita, giocata in un’atmosfera elettrica, è stata combattuta fin dai primi minuti. Il Villarreal ha preso inizialmente il controllo, sfiorando il vantaggio con Mikautadze, ma la difesa del Pafos ha resistito con ordine e carattere. Nella ripresa, al 47’, è arrivato il gol decisivo: Luckassen ha insaccato di testa su calcio d’angolo, facendo esplodere di gioia lo stadio.

Una squadra che non smette di sognare

Con questi tre punti, il Pafos sale a quota cinque nel gruppo, superando proprio il Villarreal, fermo a uno. Un traguardo che va oltre il semplice risultato: rappresenta il coronamento di un sogno sportivo costruito passo dopo passo.

La favola cipriota continua, e la sensazione è che questa squadra abbia ancora molto da raccontare nella sua sorprendente avventura europea.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate