Champions League, impresa Pafos: Villarreal battuto 1-0
Foto © Stefano D’Offizi
Pafos, la favola continua: Villarreal battuto 1-0 in Champions League
Contro ogni pronostico, il Pafos ha compiuto un’altra impresa in Champions League, superando il Villarreal per 1-0 e conquistando la sua prima vittoria nella massima competizione europea. La squadra cipriota, fondata solo dieci anni fa, ha dimostrato che la sua presenza nella fase a gironi non è frutto del caso, ma di un progetto ambizioso e ben strutturato.
Luckassen firma la vittoria storica
La partita, giocata in un’atmosfera elettrica, è stata combattuta fin dai primi minuti. Il Villarreal ha preso inizialmente il controllo, sfiorando il vantaggio con Mikautadze, ma la difesa del Pafos ha resistito con ordine e carattere. Nella ripresa, al 47’, è arrivato il gol decisivo: Luckassen ha insaccato di testa su calcio d’angolo, facendo esplodere di gioia lo stadio.
Una squadra che non smette di sognare
Con questi tre punti, il Pafos sale a quota cinque nel gruppo, superando proprio il Villarreal, fermo a uno. Un traguardo che va oltre il semplice risultato: rappresenta il coronamento di un sogno sportivo costruito passo dopo passo.
La favola cipriota continua, e la sensazione è che questa squadra abbia ancora molto da raccontare nella sua sorprendente avventura europea.
