Champions League, Borussia Dortmund-Milan: le probabili formazioni delle due squadre del match in programma questa sera alle 21:00

Il diabolico menù del Girone F della fase a gironi della Champions League 2023/2024, propone un confronto tra le ambizioni europee del Milan di Stefano Pioli e del Borussia Dortmund di Terzic. Il Diavolo è atteso al cospetto del Muro Giallo, noto “spicchio” del Signal Iduna Park con i suoi venticinque mila spettatori solo in quel settore, dopo il pareggio maturato nel primo match tra le mura amiche di San Siro contro il Newclastle di Sandro Tonali. I rossoneri troveranno una squadra, il BVB, pronta a redimere la sconfitta subita al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain.

In un match che si prospetta molto caldo soprattutto dal punto di vista ambientale, la squadra di Pioli pare aver preparato i novanta e passa minuti curando ogni dettaglio. La rifinitura di ieri, infatti, è stata accompagnata dagli altoparlanti, i quali hanno idealmente riprodotto i cori e il clamore di un Signal Iduna Park pronto all’assalto.

Reduce dalla convincente vittoria sulla Lazio, con le reti dell’ex giallonero Pulisic e il definitivo 2-0 firmato Okafor, il Milan è chiamato al primo impegno di un ottobre di fuoco, caratterizzato da un calendario costellato da big match in rapida successione. Il primo di questi, ossia la partita di questa sera, indicherà il destino europeo del Diavolo. Per ciò che concerne i singoli, Yacine Adli dovrebbe riaccomodarsi in panchina mentre, Pobega, prenderà il posto dell’acciaccato Loftus-Cheek, il quale rientrerà dopo la sosta Nazionali.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao.

Oltre all’articolo: “Champions, Borussia Dortmund-Milan: le probabili formazioni”, leggi anche: