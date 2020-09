Cessione Genoa Preziosi, nessun incontro con Boulgoute

CESSIONE GENOA PREZIOSI – Tra due settimane riprenderà la Serie A, ma in casa Genoa tiene ancora banco la possibile cessione del club. Rahhal Boulgoute, imprenditore marocchino si era molto avvicinato alla società il mese scorso tanto da sognare i tifosi visto l’impero a disposizione.

CESSIONE GENOA PREZIOSI – Rumors di mercato nelle ultime ore parlano di un incontro per mercoledì tra il presidente Enrico Preziosi e gli emissari dell’imprenditore Rahhal Boulgoute. Al momento, non arrivano conferme da questo punto di vista, come confermato dal collega Pinuccio Brenzini di Telenord:

“Non incontro il presidente da dieci giorni. Sul possibile cambio di società, non mi risulta di questo incontro in programma in settimana. Ripeto da fonte non diretta ma indiretta. Siamo tutti in attesa di capire se ci sarà il cambio di società, credo che sarebbero contenti tutti: dai tifosi allo stesso presidente. Bisogna capire se chi sta provando ad acquistare la società è all’altezza di poterlo fare. Sino ad oggi i precedenti non sono stati particolarmenti felici, oggi non mi sento di mettere la mano sul fuoco sotto questo profilo.”

CESSIONE GENOA PREZIOSI Mentre sulla cordata di Radrizzani Preziosi si era esposto , sull’imprenditore marocchino non sono mai arrivate conferme o smentite