Cessione Fiorentina, arriva il comunicato di Rocco Commisso

Anthony Ferrara · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito alle voci sulla presunta cessione del club

CESSIONE FIORENTINA COMUNICATO ROCCO COMMISSO – Commisso non lascia. Anzi, raddoppia. Il vulcanico Presidente della Fiorentina ha affidato al sito ufficiale del club viola le proprie reazioni in merito alle indiscrezioni secondo cui la società sarebbe in trattativa per un’imminente cessione. Se lato tecnico la stagione dei gigliati si sta rivelando decisamente più complicata del previsto, con la squadra pericolosamente immersa nel vortice della zona retrocessione che ha comportato l’esonero di Stefano Pioli, i risvolti societari non sono minimamente contemplati. Nel corso delle ultime ore si erano susseguite diverse indiscrezioni secondo cui le trattative per la vendita delle quote di maggioranza sembravano in dirittura d’arrivo, con il plenipotenziario italo-americano pronto a lasciare il timone del club. Nulla di tutto ciò. Rocco Commisso ha affidato i propri pensieri a una nota apparsa sul sito del club:

“Smentisco categoricamente le voci secondo cui la Fiorentina sarebbe in vendita. Non è possibile che nei momenti di difficoltà tornino ad affiorare tutte queste bugie e falsità. Ci sarebbe solamente bisogno, invece, di compattezza e unità d’intenti per uscire dalle complicazioni sorte da inizio stagione. Ribadisco la mia assoluta volontà di restare alla guida della Fiorentina e mi affido con fiducia alla competenza dei miei collaboratori in società, tra i quali Alessandro Ferrari, così come a tutti gli altri componenti del club. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico: lasciamo il tempo alle persone di lavorare”, chiosa il comunicato di Rocco Commisso.

Fanalino di coda della classifica di Serie A, con appena cinque punti conquistati nelle prime undici giornate: un record storico, in senso negativo, per una squadra in crisi d’identità. Il pareggio di Genova ha smosso la classifica della squadra affidata al nuovo tecnico, Paolo Vanoli. Per la Fiorentina è crisi davvero “viola”, ma Commisso smentisce ulteriori stravolgimenti all’interno della società. Il Presidente non lascia.