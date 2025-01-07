Cesare Casadei: ritorno in Serie A? Offerte da Torino e Monza

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Gennaio 2025 · Aggiornato il 7 Gennaio 2025

Cesare Casadei, giovane centrocampista classe 2003 cresciuto nell’Inter, potrebbe presto tornare in Serie A. Il Chelsea, che lo acquistò dai nerazzurri per 15 milioni, crede fermamente nelle sue qualità. Tuttavia, il modulo 4-2-3-1 di Maresca e la forte concorrenza di giocatori come Enzo Fernandez e Moses Caicedo stanno limitando le sue opportunità. Questo scenario ha spinto i Blues a valutare un’eventuale cessione, aprendo la porta ai club italiani interessati.

L’offerta del Torino: proposta concreta per un acquisto definitivo

Il Torino si è mosso con decisione, offrendo 12 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita per acquistare Cesare Casadei a titolo definitivo. Il Chelsea, però, ne chiede almeno 20 e vuole inserire una clausola di recompra, condizione che ha creato una distanza significativa tra le parti. Nonostante ciò, i granata rimangono ottimisti e prevedono ulteriori contatti nei prossimi giorni per trovare un compromesso.

Monza: spazio garantito con un prestito secco

Il Monza, primo club a mostrare interesse, ha avviato i dialoghi con gli agenti del giocatore, ora rappresentato da Ali Barat della Epic Sports. La proposta dei brianzoli prevede un prestito secco fino a giugno, garantendo a Cesare Casadei minuti e continuità. Questa soluzione potrebbe risultare vantaggiosa sia per il giocatore sia per il Chelsea, che potrebbe rivalutarlo in estate.

Lazio: pista complicata, ma non chiusa

Anche la Lazio segue il giocatore, sebbene il dialogo con il Chelsea sia più complesso. Il club di Lotito punta a un acquisto definitivo, ma a una cifra inferiore rispetto alla richiesta dei Blues e senza recompra. Casadei è considerato un’alternativa a Fazzini dell’Empoli, primo obiettivo biancoceleste.