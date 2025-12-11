Celtic-Roma, probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Le scelte dei due allenatori

La doppia frenata in campionato contro Napoli e Cagliari ha lasciato il segno, e la Roma arriva a Glasgow con la necessità di dare una risposta convincente. La gara sul campo del Celtic, valida per l’Europa League, pesa più di quanto dica la classifica. Serve una prova solida, serve ritrovare lucidità. Ecco il punto: l’ambiente si aspetta un segnale netto dopo i passi falsi dell’ultimo periodo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Probabili formazioni di Celtic-Roma

Il Celtic dovrebbe affidarsi al suo classico 3-4-3. Davanti a Schmeichel, spazio a Trusty, Scales e Tierney. Sugli esterni agiranno Engels e Tounekti, mentre la mediana sarà formata da McGregor e Hatate. Tridente composto da Nygren, Maeda e Yang, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.

La Roma risponde con il 3-4-2-1 disegnato da Gasperini. In porta ci sarà Svilar, protetto da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo spazio a Celik, Cristante, Koné e Wesley, mentre sulla trequarti agiranno Soulé e Pellegrini. In avanti tocca a Dybala, chiamato a guidare la reazione dei giallorossi in un contesto caldo e impegnativo.

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

Dove seguire Celtic-Roma

La sfida tra Celtic e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, tramite app per smart tv, console PlayStation e Xbox, oltre ai dispositivi TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Una trasferta che può indirizzare il cammino europeo dei giallorossi.