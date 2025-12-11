Celta Vigo-Bologna, probabili formazioni e dove vedere il match

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 11 Dicembre 2025

Le scelte dei due allenatori

Il Bologna attraversa una fase altalenante, tra risultati contrastanti in campionato e in Europa. La trasferta sul campo del Celta Vigo arriva in un momento che impone risposte concrete. La squadra di Italiano deve ritrovare continuità, mentre gli spagnoli di Giraldez cercano slancio di fronte al proprio pubblico. La partita delle 21.00 diventa così un banco di prova significativo.

Celta Vigo-Bologna, le probabili formazioni della sfida

Il Celta Vigo dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 che punta su solidità e ripartenze. Davanti a Radu, la linea difensiva sarà composta da J. Rodriguez, Starfelt e Alonso. In mediana agiranno Carreira, Roman, Moriba e Mingueza, con Duran e Zaragoza a supporto dell’unica punta Borja Iglesias.

Il Bologna risponde con un 4-2-3-1 ricco di rotazioni, ma comunque competitivo. In porta ci sarà Ravaglia, protetto da Zortea, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo spazio alla coppia Moro–Pobega, mentre sulla trequarti agiranno Bernardeschi, Fabbian e Rowe. In attacco fiducia a Dallinga, chiamato a incidere in un contesto europeo complesso.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu, J. Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira, Roman, Moriba, Mingueza, Duran, Zaragoza, Borja Iglesias. All.: Giraldez.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda, Moro, Pobega, Bernardeschi, Fabbian, Rowe, Dallinga. All. Italiano.

Dove seguire Celta Vigo-Bologna

Il match tra Celta Vigo e Bologna sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport, tramite app per smart tv e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, oltre che su console PlayStation e Xbox. Una sfida che può indirizzare il percorso europeo dei rossoblù.