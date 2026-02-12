 Salta al contenuto
AS Roma Calcio News 24/7 Calciomercato News

Celik-Roma, rinnovo complicato: Inter e Juve alla finestra

Samuele Zarlenga
2 min

Zeki Celik potrebbe non vestire la maglia giallorossa la prossima stagione. Il contratto del turco è in scadenza il prossimo giugno e, già da ora, il giocatore è libero di firmare con qualsiasi squadra. La Roma, tuttavia, non vorrebbe privarsi del giocatore, specialmente a parametro zero, e ha provato più volte ad offrire il rinnovo a 2,8 milioni a stagione: offerta prontamente rispedita al mittente dal laterale turco.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

JUVENTUS E INTER CI PROVANO PER CELIK

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ad approfittare dello stallo per il rinnovo fra le parti, ci sarebbero Juventus e Inter. Entrambe fiutano l’affare a zero, con i bianconeri che vedrebbero nell’ex Lille il sostituto ideale sia di Cambiaso sulla linea del centrocampo o anche di Kalulu leggermente più arretrato. I nerazzurri, invece, molto probabilmente saranno senza Darmian la prossima stagione ed è da monitorare la situazione Dumfries, monitorato da alcuni club inglesi importanti come il Liverpool e il Celik potrebbe essere un’ottima pedina nello scacchiere di mister Chivu.

 

Oltre a “Celik-Roma, rinnovo complicato: Inter e Juve alla finestra” leggi anche:

  1. Aleksandar Stankovic chiama: “Inter unico amore, vorrei tornare”
  2. Il Bologna lancia un segnale: rinnovo Castro ufficiale
  3. Pisa-Milan, Allegri: “Cambi importanti, buona classifica ma non basta. L’Inter…”
  4. Lazio, ansia Pedro: caviglia ko e corsa in ospedale

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria