Celik-Roma, rinnovo complicato: Inter e Juve alla finestra
Zeki Celik potrebbe non vestire la maglia giallorossa la prossima stagione. Il contratto del turco è in scadenza il prossimo giugno e, già da ora, il giocatore è libero di firmare con qualsiasi squadra. La Roma, tuttavia, non vorrebbe privarsi del giocatore, specialmente a parametro zero, e ha provato più volte ad offrire il rinnovo a 2,8 milioni a stagione: offerta prontamente rispedita al mittente dal laterale turco.
JUVENTUS E INTER CI PROVANO PER CELIK
Secondo quanto riportato da Tuttosport, ad approfittare dello stallo per il rinnovo fra le parti, ci sarebbero Juventus e Inter. Entrambe fiutano l’affare a zero, con i bianconeri che vedrebbero nell’ex Lille il sostituto ideale sia di Cambiaso sulla linea del centrocampo o anche di Kalulu leggermente più arretrato. I nerazzurri, invece, molto probabilmente saranno senza Darmian la prossima stagione ed è da monitorare la situazione Dumfries, monitorato da alcuni club inglesi importanti come il Liverpool e il Celik potrebbe essere un’ottima pedina nello scacchiere di mister Chivu.