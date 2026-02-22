 Salta al contenuto
Celik-Roma, nessun accordo: Napoli e Inter avviano i contatti

Samuele Zarlenga
2 min
Zeki Celik
Foto © Stefano D'Offizi

Il futuro di Zeki Celik sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. Da diverso tempo infatti, il laterale turco sta declinando le offerte di rinnovo ricevute dalla Roma, anche se non sono da escludere clamorosi stravolgimenti che portino il giocatore a estendere il proprio contratto nelle prossime settimane. Ad oggi, però, la situazione di stallo fra le parti sta attirando l’interesse delle altre big di Serie A, le quali fiutano l’affare a parametro zero per il prossimo giugno.

CELIK, NAPOLI E INTER HANNO AVVIATO I CONTATTI CON L’AGENTE: RINNOVO CON LA ROMA LONTANO. LA JUVE…

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, su Celik c’è il forte interesse di Napoli, Juve e Inter in Italia, ma anche alcuni club di Premier League. Varie voci nei giorni scorsi riportavano un accordo raggiunto dall’ex Lille e i bianconeri: rumors smentiti sia dallo stesso Romano che dall’agente del giocatore. Indiscrezioni che sembrano trovare conferma, invece, sono i contatti avviati da parte di Inter e Napoli con l’entourage del giocatore, entrambe alla ricerca di un profilo per potenziare i rispettivi out di destra. Lo scenario è in continua evoluzione e solamente nelle prossime settimane il futuro di Celik sarà definito.

 

