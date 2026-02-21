Celik-Juventus, l’agente frena: nessun accordo

Il nome di Zeki Celik accende il mercato. Il terzino della Roma, in scadenza il 30 giugno 2026, è al centro di indiscrezioni che lo avvicinano alla Juventus. Secondo le ultime ricostruzioni, i bianconeri si sarebbero inseriti nel dialogo in stallo tra il giocatore e il club giallorosso, arrivando persino a un’intesa di massima.

Una versione però smentita con decisione dall’entourage del calciatore.

La posizione dell’agente

Con una nota ufficiale, l’agente Fazil Ozdemir ha chiarito: “Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Gioca per un club importante e nutre grande rispetto per la Roma. Non si concentra su questioni contrattuali o di mercato”.

Parole nette. Nessuna firma, nessun accordo, almeno per ora.

Interesse concreto della Juventus

L’interesse della Juventus resta. Il club bianconero osserva con attenzione la situazione, forte di una trattativa per il rinnovo che non decolla. Celik avrebbe chiesto un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni, cifra superiore ai circa 2 milioni proposti dalla dirigenza giallorossa. I dialoghi sono fermi.

Il contesto è chiaro: la Juventus valuta l’operazione a parametro zero per rafforzare le corsie difensive. L’agente ha confermato l’interesse di club italiani e inglesi, senza entrare nei dettagli.

La vicenda è destinata a proseguire. Sullo sfondo, la corsa alla prossima Champions League, che coinvolge proprio Roma e Juventus. Il campo dirà molto. Il mercato, come sempre, farà il resto.