C’è un Maldini anche in nerazzurro: ufficiale, Daniel all’Atalanta

1 Febbraio 2025

Ora, è anche ufficiale: Daniel Maldini, fantasista classe 2001, è un nuovo calciatore dell’Atalanta; firma sul nuovo accordo con la Dea

DANIEL MALDINI ATALANTA UFFICIALE – Tempi moderni nel mondo del calcio. Un Maldini è pronto a divenire nerazzurro, dopo un’intera dinastia legata a due soli colori: il rosso e nero del Milan, con il nonno Cesare e il papà, Paolo, capaci di scrivere pagini indelebili e iconiche della storia del club meneghino. Poco più in là, a Bergamo, c’è un altro Maldini che ha appena apposto la propria firma su una nuova esperienza tutta nerazzurra: Daniel. Attraverso un comunicato ufficiale, apparso pochi minuti fa sul sito della Dea, il trequartista classe 2001 ha già raggiunto la sede del club dopo aver concluso le visite mediche di rito.

L’operazione che ha condotto Daniel Maldini dalla Dea è stata perfezionata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo fissato a 13 milioni di euro. Di questi, 6,5 milioni di euro finiranno nelle casse del Milan in virtù del 50% della rivendita che si era garantito il Diavolo nel momento in cui aveva definito la cessione del ventitreenne al Monza.

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Maldini, 23enne attaccante”, recita la nota emersa sul sito dell’Atalanta. Nel corso di questa prima parte di stagione, Daniel Maldini ha siglato tre reti in venti presenze con il club brianzolo, due delle quali alla Fiorentina di Raffaele Palladino, tra andata e ritorno. Ora, la nuova avventura nerazzurra per un classe 2001 pronto al definitivo salto di qualità, a tinte nerazzurre.

