C’è mercato turco anche per Luis Henrique: il Besiktas all’assalto

Luis Henrique, esterno brasiliano acquistato dall’Inter in estate, sarebbe finito nel mirino dei turchi del Besiktas: la replica del club

BESIKTAS LUIS HENRIQUE INTER – Nuova offensiva dalla Turchia sul mercato italiano. Questa volta, secondo quanto confermato da Sportitalia, nel mirino sarebbero finite le sempre più convincenti prestazioni di Luis Henrique, esterno brasiliano dell’Inter. L’ex Marsiglia interesserebbe al Besiktas, club che avrebbe già intrattenuto alcuni colloqui con l’Inter per prendere informazioni circa l’eventuale trasferimento del laterale nel corso della sessione di gennaio. Da qui, probabilmente, l’assalto nerazzurro nei confronti dell’ex, Cancelo, calciatore che ha scelto di ritornare al Barcellona beffando le intenzioni dei meneghini.

Le condizioni di Dumfries, con l’olandese alle prese con un lungo infortunio, così come la stessa trattativa per Cancelo, non dovrebbero apportare sensibili cambiamenti in corsia per l’Inter. Lo staff tecnico considera, infatti, Luis Henrique un elemento chiave per il sistema tattico di Chivu e, a meno di clamorosi colpi di scena, il club nerazzurro non intenderebbe privarsi del brasiliano. In fondo, l’esborso economico estivo è stato davvero consistente: la Beneamata ha versato 25 milioni di euro nelle casse del Marsiglia, con il calciatore vincolato da un accordo la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2030.

Il Besiktas prova il colpo Luis Henrique: l’Inter alza il muro per l’acquisto estivo

La scommessa nerazzurra sul mercato si è rivelata, al momento, vincente. Il classe 2001 si sta impadronendo del versante di destra inanellando prestazioni positive in serie. Già dodici in campionato e cinque delle quali consecutive nelle altrettante vittorie nerazzurre, con il nativo di Paraiba (Brasile) che ha fornito un assist nel corso della gara contro il Como. Porte chiuse al mercato turco, almeno per il momento: l’Inter punterebbe fortemente sull’11 anche per il futuro. Appare molto probabile, dunque, che il Besiktas sia costretto a guardare altrove per rinforzare il reparto.