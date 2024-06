CASTROMAN COPA AMERICA DYBALA – Ospite alla trasmissione Calcio Time, in onda sulle pagine social di EuropaCalcio.it, Lucas Castroman, ex centrocampista con un passato in Italia con le maglie di Lazio e Udinese, ha parlato della “sua” Argentina in vista di questa nuova edizione della Copa America.

Queste le sue dichiarazioni: “L’esclusione di Dybala dai convocati dell’Albiceleste? È una questione difficile da discutere perché ogni campione del mondo è indiscutibile per quanto riguarda il talento e il valore. Va detto comunque che Scaloni sta poco a poco rinnovando questa Argentina con l’inserimento di giovani come Carboni. Ma senza dimenticare Garrancho: è un ragazzino ma è già un professionista a livello mondiale. Inoltre, tornando a Dybala, un altro fattore della sua esclusione possono essere stati i diversi infortuni patiti durante la stagione. Magari ha bisogno di recuperare in vista del ritiro estivo“.

CASTROMAN COPA AMERICA DYBALA – Prosegue: “Di Maria? Mi piacerebbe tantissimo vederlo all’Inter Miami con Messi. Parliamo di un giocatore che ha fatto una carriera incredibile, ma noi argentini ci accorgiamo della grandezza dei calciatori solo quando vincono qualcosa. Così è stato con Di Maria: molti di noi lo hanno apprezzato per davvero solo dopo le vittorie della Copa America e del Mondiale. Ora vorrei vederlo più tranquillo nell’esprimere il suo repertorio. Proprio l’altro giorno ha fatto un assist incredibile a Messi“.

Lautaro? Ha una forza e una grinta incredibile. Mi piace davvero tanto. Ora anche nell’Argentina sta iniziando a segnare con più continuità. Del resto lui è uno che vive per il gol“.

Infine: “Qui siamo impazienti per questa Copa America, sarà come il Mondiale. Potrebbero esserci delle sorprese, penso ad esempio al Paraguay“.

