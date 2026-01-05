Castellanos saluta la Lazio e vola al West Ham: è ufficiale

Ufficiale Castellanos al West Ham

Ora è ufficiale: Valentín Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. L’attaccante argentino lascia la Lazio e approda in Premier League, chiudendo un capitolo significativo della sua carriera europea. Arrivato a Roma nell’estate del 2023 dal New York City, il Taty saluta dopo 98 presenze complessive e 22 reti con la maglia biancoceleste, numeri che raccontano un percorso fatto di crescita e responsabilità.

I ringraziamenti della Lazio e del club inglese

Ad annunciare l’operazione è stato lo stesso West Ham, con un video ufficiale accompagnato dal messaggio di saluto della Lazio, che ha ringraziato il giocatore per “il contributo dato” augurandogli il meglio per il futuro personale e professionale. Un addio composto, nel segno del rispetto reciproco, che conferma la correttezza dei rapporti tra le parti.

Il messaggio di Castellanos ai tifosi biancocelesti

Emozionante il saluto social di Castellanos, che ha voluto rivolgersi direttamente al popolo laziale: “Non è mai facile dirsi addio. Sono arrivato alla Lazio con entusiasmo e me ne vado con la serenità di aver dato tutto. Indossare questa maglia è stato un vero orgoglio”. Parole sentite, che testimoniano un legame autentico con l’ambiente romano. “Ora è tempo di nuovi obiettivi, ma resterò per sempre un laziale”, ha concluso l’argentino.

Nuova sfida in Premier League

Per Castellanos si apre ora una sfida ambiziosa nel campionato più competitivo d’Europa. Il West Ham punta sulla sua energia e sulla sua duttilità offensiva, mentre la Lazio guarda avanti, chiamata a ridisegnare il proprio reparto avanzato. È un addio che sa di passaggio naturale, senza strappi, nel rispetto della storia recente di entrambe le parti.