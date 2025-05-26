Castellanos nel mirino della Premier: Lazio fissa il prezzo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Maggio 2025 · Aggiornato il 26 Maggio 2025

L’attaccante biancoceleste attira l’interesse del calcio inglese

Le recenti prestazioni di Taty Castellanos con la maglia della Lazio hanno acceso i riflettori della Premier League sull’attaccante argentino. Diverse società del massimo campionato inglese, alla ricerca di un centravanti affidabile e dinamico, stanno monitorando da vicino il profilo del numero 11 biancoceleste.

Lazio chiara: servono almeno 30 milioni

La dirigenza capitolina ha già fatto sapere di non voler cedere il proprio attaccante per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Un messaggio inequivocabile rivolto ai club inglesi, intenzionati a intavolare trattative già nelle prime battute del mercato estivo. Nonostante l’interesse crescente, Claudio Lotito non è disposto a svendere un calciatore considerato strategico per l’impianto offensivo laziale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

Premier League pronta a rilanciare

Secondo fonti vicine al club, non è escluso che una delle contendenti della Premier League possa presentare un’offerta superiore, spingendo la Lazio a riflettere su una possibile cessione. Il fascino del campionato inglese, unito alla possibilità di raddoppiare l’ingaggio, potrebbe convincere Castellanos a lasciare Formello già nelle prossime settimane.

Con un contratto in essere e un rendimento in crescita, il futuro dell’attaccante sarà uno dei dossier più caldi della sessione estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE: