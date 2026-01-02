Castellanos al West Ham: plusvalenza e benefici per la Lazio
Cessione Castellanos: plusvalenza e impatto economico
La Lazio si appresta a ufficializzare la cessione di Valentin Castellanos al West Ham, operazione che porterà nelle casse biancocelesti circa 30 milioni di euro. Arrivato nell’estate del 2023 dalla MLS, l’attaccante lascia la Capitale dopo due stagioni in cui aveva mostrato qualità importanti, aprendo la strada al mercato invernale del club di Maurizio Sarri.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
I numeri della plusvalenza
Il costo storico di Castellanos era pari a 16,3 milioni, con un valore netto sceso a 8,45 milioni al 31 dicembre 2025. Con la vendita, la Lazio realizzerà una plusvalenza di circa 21,5 milioni, considerando la quota del 10% da versare al New York City, ex club del giocatore, per la clausola sulla rivendita.
Risparmi su ammortamento e ingaggio
Oltre alla plusvalenza, l’addio anticipato di Castellanos consentirà alla Lazio un risparmio di 1,7 milioni sugli ammortamenti e di 1,18 milioni sullo stipendio, per un beneficio complessivo di circa 2,88 milioni di euro nella stagione in corso.
Effetti sul mercato biancoceleste
Con oltre 21 milioni complessivi disponibili, la società guidata da Claudio Lotito potrà finanziare nuovi rinforzi, in particolare un centravanti e una mezzala di qualità, preparando la rosa per la seconda parte della stagione di Serie A e dando continuità al progetto tecnico di Sarri.