Caso Vinicius, il Chelsea tenta il colpo: 160 milioni sul tavolo

Il futuro di Vinicius Junior al Real Madrid non è mai stato così incerto. Tra un rinnovo che non decolla, un rapporto complicato con l’ambiente e segnali evidenti di malessere, il 2026 potrebbe aprire scenari impensabili fino a pochi mesi fa. Alla finestra, con crescente convinzione, c’è il Chelsea.

Rinnovo bloccato e rapporto incrinato

Il contratto di Vinicius scade nel giugno 2027, ma le trattative per il prolungamento sono ferme. Le divergenze economiche hanno congelato il dialogo e, nel frattempo, il clima al Santiago Bernabeu si è fatto pesante. Fischi, tensioni e una stagione al di sotto degli standard abituali hanno incrinato un rapporto che sembrava intoccabile. L’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos, senza che scattasse il feeling tecnico, ha ulteriormente complicato il quadro.

Numeri in calo e segnali social

Nel 2025 Vinicius Junior ha chiuso con 13 gol complessivi, lontano dalle cifre da candidato al Pallone d’Oro. Le prestazioni altalenanti hanno acceso il malcontento del pubblico madrileno, mentre il brasiliano ha reagito cancellando riferimenti al Real Madrid dai propri profili social. Un gesto che ha fatto rumore e alimentato le voci di addio.

L’offerta shock del Chelsea

Secondo il Guardian, il Chelsea di Todd Boehly è pronto a tentare la follia: 135 milioni di sterline, circa 160 milioni di euro. Sarebbe l’acquisto più costoso nella storia della Premier League. A Madrid il dilemma è chiaro: rinnovare in fretta o valutare una cessione estiva per evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

Bivio Real

Il caso Vinicius è aperto. E questa volta, l’addio non è più solo fantamercato.