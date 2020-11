Caso tamponi Lazio, dalla ammenda all’esclusione: cosa rischia il club

CASO TAMPONI LAZIO – Come già appreso ieri, per la partita di oggi alle 12,30 contro la Juventus, la Lazio dovrà rinunciare a Strakosha, Leiva e Immobile. Tutti e tre i giocatori sono infatti stati messi in quarantena a causa della positività al coronavirus.

CASO TAMPONI LAZIO

CASO TAMPONI LAZIO – La vicenda non finirà così, e “La Gazzetta dello Sport” spiega a cosa potrebbe andare incontro il club di Lotito: “In base a quello che il procuratore Chinè scoprirà si definiranno le sanzioni. Si legge all’articolo 8 delle norme emanate dal consiglio federale dell’8 giugno, che «la gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione». Su queste basi non si può non notare che i rischi per la Lazio sono alti.

Le sanzioni vanno dall’ammenda all’esclusione dal campionato, passando dalla penalizzazione alla retrocessione. Molto ovviamente dipenderà dall’esistenza o meno del dolo nell’operato del club e del medico sociale. Al momento ci sono pochi precedenti e decisamente meno gravi. Il caso più noto di sanzioni legate al Covid è quello di Juventus-Napoli, gara che gli azzurri hanno perso a tavolino ricevendo un punto di penalizzazione. Poi c’è l’inibizione di 30 giorni del Ceo della Roma, Fienga (e di 20 per il medico sociale Manara) e l’ammenda patteggiata da Paolo Maldini. Il Torino, l’avversario decisamente più coinvolto, ha già presentato due esposti alla Procura federale, l’ultimo due giorni fa, chiedendo chiarezza. E non è escluso che adesso altre squadre, a partire dal Bologna, che ha giocato a Roma con la Lazio prima della trasferta di Bruges, possano pretendere la verifica del rispetto del protocollo Figc“.

