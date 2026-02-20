Caso razzismo su Vinicius, Rosenior ci mette il carico: “I colpevoli..”

Liam Rosenior, tecnico del Chelsea, ha rilasciato una dichiarazione riguardo il presunto caso di razzismo che ha coinvolto Vinicius Jr

ROSENRIOR CASO RAZZISMO VINICIUS – “Il colpevole di razzismo, che sia un calciatore, un allenatore, oppure il dirigente di un club, non dovrebbe più stare in questo mondo. È molto semplice”. Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha espresso la sua opinione in merito al caso razzismo che ha coinvolto Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana. Nel corso della sfida al Benfica, in Champions League, il classe 2000 ha abbandonato il campo per sette minuti e inveito nei confronti del calciatore avversario, l’argentino Prestianni, reo di aver pronunciato una frase discriminatoria sul colore della sua pelle.

Benfica-Real Madrid, bufera Vinicius: le parole di Rosenior sulla vicenda

Intervenuto su un caso che sta assumendo connotati mediatici a livelli internazionali, Liam Rosenior crede nella versione di Vinicius. Al momento, però, la denuncia di alcuni calciatori del Real Madrid non sta trovando conferme, in quanto vengono giudicati troppo distanti per confermare l’accaduto. Ma l’allenatore del Chelsea non ci sta e rincara la dose:

“Impossibile che Vincius Jr si sia inventato tutto di sana pianta, anche perché era troppo turbato. Quando vieni giudicato negativamente per una cosa della quale dovresti essere orgoglioso, ovvero le tue origini, è normale reagire in questo modo. Sono ancora sconvolto e qualunque società dovrebbe prendere le distanze da questo tipo di atteggiamento, specie dopo tutta l’informazione e le campagne mediatiche che sono state istituite negli anni per sensibilizzare riguardo un tema così delicato.

“Ognuno di noi dovrebbe essere giudicato in base a ciò che compie, al proprio carattere, non certo per il colore della pelle o l’orientamento sessuale. Io sto con Vinicius, assolutamente”, le parole di Rosenior. Le polemiche per il caso della settimana non tendono a placarsi.

