Caso Luis Alberto alla Lazio: l’Avvocato Grassani ha predetto serie conseguenze nel caso in cui dovesse liberarsi unilateralmente

Foto di Stefano D’Offizi

Più che un altro caso Luis Alberto alla Lazio, tra il fantasista e la società biancoceleste sembra scoppiato il caos. Al termine dell’anticipo di venerdì, contro la Salernitana, lo spagnolo ha espresso esplicite parole d’addio ai biancocelesti sfilandosi idealmente una maglia che, come da contratto rinnovato l’estate scorsa, avrebbe dovuto svestire nel giugno 2027. Non si è fatta attendere la replica di Claudio Lotito, Presidente del club, il quale, una volta appresa la volontà del numero 10 ha immediatamente fatto leva sull’estensione contrattuale e invitando il calciatore a presentarsi con un club acquirente, pronto a staccare un assegno per rilevare il cartellino dello stesso Luis Alberto ad una cifra imposta dalla società.

“Luis Alberto ha un contratto a lunga scadenza, ha preteso il rinnovo in estate ed è il secondo calciatore più pagato di tutto il gruppo squadra. Se vuole davvero andare via, deve portare un club pronto a pagare per acquistarlo. Siamo una società quotata in borsa: queste rivendicazioni rischiano di depauperare l’investimento di un club e non possiamo permettercelo. Gli azionisti si scaglierebbero contro il sottoscritto e avrebbero anche tutte le ragioni per farlo”. Le dichiarazioni di totale chiusura nei confronti della volontà espressa dal calciatore hanno trovato l’immediata conferma nelle dichiarazioni di un Avvocato interpellato da La Gazzetta dello Sport.

Caso Luis Alberto alla Lazio, Avv. Grassani: “Gravi conseguenze se…”

Ai microfoni della rosea, Mattia Grassani ha spostato, nettamente, l’ago della bilancia dalle parti del club, con serie conseguenze nei riguardi del calciatore nel caso in cui adisse alle vie legali e optasse per la risoluzione unilaterale, senza consenso della società: “Luis Alberto deve necessariamente trovare un acquirente o potrebbe rischiare anche sei mesi di squalifica se la Lazio dovesse indire le vie legali. Non solo, le eventuali ripercussioni pregiudicherebbero anche la posizione del nuovo club, in quanto il calciatore, superati i 28 anni d’età e liberandosi ben prima dei due anni dal rinnovo, si troverebbe ancora nel cosiddetto periodo protetto. Il nuovo club in questione, dunque, potrebbe anche ricevere uno stop al mercato per due sessioni”, ha concluso l’Avvocato. La saga Luis Alberto nella capitale, continua.