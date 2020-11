Caso Lazio: martedì nuovo controllo sui tamponi eseguiti

CASO LAZIO – Un’altra pagina verrà scritta sul caso biancoceleste. Come noto, molte furono le polemiche sui test effettuati dagli uomini di Simone Inzaghi prima del match pareggiato contro la Juventus. A tal proposito è intervenuta la Procura di Avellino che ha disposto un nuovo controllo da eseguire martedì all’Ospedale Moscati di Avellino.

CASO LAZIO – Questa mattina, inoltre, si sarebbe dovuto presentare in Procura Federale, Ivo Pulcini, Medico Sociale della squadra di Inzaghi, il quale, come specificato dalla Gazzetta dello Sport, si è dovuto assentare per motivi di salute. La Serie A in pausa per le Nazionali darà quindi l’opportunità alla FIGC di aggiornare il protocollo, istituire un laboratorio unico che possa esaminare i tamponi di tutte le squadre del campionato e verificare la correttezza delle procedure svolte al centro polispecialistico Futura Diagnostica del capoluogo irpino dalla società di Lotito.

