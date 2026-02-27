Casemiro il prossimo parametro zero di lusso in Italia? La suggestione

Un parametro zero che profuma di Champions League. Casemiro, in scadenza con il Manchester United, valuta il suo futuro e tra le opzioni prende quota anche la Serie A. A 34 anni, il brasiliano potrebbe chiudere la carriera europea in un campionato meno frenetico della Premier, ma comunque blasonato e competitivo. Milan e Juventus osservano, affascinate dall’idea di inserire un tassello di tale caratura in mezzo al campo, ma il nodo economico è tutt’altro che indifferente.

Da Madrid a Manchester: la chiusura del cerchio si avvicina

Dopo l’epopea al Real Madrid, 336 presenze con 5 Champions League e 3 Liga conquistate, Casemiro ha vissuto una fase più burrascosa al Manchester United. Arrivato per rilanciare un progetto ambizioso, ha alternato prestazioni di alto livello a momenti difficili, in una squadra che solo ora sta ritrovando fiducia e continuità, dopo intere stagioni alla ricerca di uscire da un vortice negativo.

Nella stagione in corso sta comunque dimostrando di poter incidere: 25 presenze in Premier, cinque reti e quasi duemila minuti in campo, numeri non banali per un centrocampista di rottura con la sua carta d’identità. L’autorità in mediana, insomma, è rimasta tale così come la voglia di incidere e trascinare i compagni.

Con il contratto in scadenza e pressoché nessun margine di rinnovo con i Red Devils, l’avventura a Old Trafford, salvo clamorosi ribaltamenti di fronte, sta giungendo ai titoli di coda. A questo punto, il brasiliano valuta tre strade: il ritorno in Patria, l’esperienza araba o l’ultima grande sfida in Europa. E proprio l’Italia potrebbe rappresentare un equilibrio ideale tra competitività e qualità della vita calcistica.

Milan e Juve: ipotesi affascinanti, ma l’ingaggio pesa

In Serie A, due club potrebbero ragionare sull’opportunità: Milan e Juventus. I rossoneri, in attesa di capire le intenzioni di Luka Modric, vedrebbero nel brasiliano un altro colpo ad effetto ma ugualmente efficace per Allegri. L’idea di ricomporre, almeno in parte, l’asse dei Blancos con il croato aggiunge fascino alla suggestione.

Anche la Juve cerca esperienza in mezzo al campo, reparto in cui si sono palesati durante la stagione evidenti limiti sia dal punto di vista tecnico che mentale, in campo nazionale ed europeo. Un profilo come quello del nazionale verdeoro, abituato a vincere, potrebbe rappresentare un valore aggiunto immediato.

Il vero ostacolo è l’ingaggio: oggi Casemiro percepisce cifre fuori mercato per l’Italia, 18 milioni di sterline (al lordo). Per sbarcare in Serie A dovrebbe accettare un ridimensionamento, magari su un biennale con cifre comunque rilevanti. Solo a queste condizioni la suggestione potrebbe trasformarsi in possibilità concreta.